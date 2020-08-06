Видьфанд рассказал о погоде в Москве в конце недели

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в разговоре со «Звездой» пообещал жителям Москвы комфортную погоду в конце недели.

«Прогноз достаточно простой и он, я думаю, хорошо звучит для москвичей. Вчера температура была высокая: 26-28 градусов, примерно на 2,5 градуса выше нормы. Сегодня такая же ситуация: температурный фон 26-28 градусов выше нуля. По области даже до 29», - отметил Вильфанд.

Однако, по его словам, сегодня, 6 августа, изменится циркуляция воздушных масс, ближе к вечеру воздушные потоки будут преимущественно северными, что принесет за собой некоторую свежесть.

«С завтрашнего дня температура понизится примерно на 2 градуса. В течение пятницы, субботы и воскресенья совершенно однородная погода: при небольшом северном ветре малооблачно и солнечно, дневные температуры от 23 до 26 градусов, это очень хорошая погода, и ночные температуры от 11 до 15 градусов. Просто комфортная погода», - заключил эксперт.

Ранее председатель Ялтинской городской организации спасения на водах Сергей Михайлов в эксклюзивном разговоре со «Звездой» рассказал, как избежать трагедии во время купания. По его словам, строго запрещено заплывать за буйки, родителям же необходимо следить за детьми.