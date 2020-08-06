«Я за справедливость»: поклонница Ефремова считает актера невиновным в смертельном ДТП

Поклонница Михаила Ефремова у здания Пресненского суда Москвы, где сегодня проходит второе слушание по делу о смертельном ДТП, заявила о невиновности актера.

«Я за справедливость! Чтобы не посадили невиновного. Ефремов не виноват, его подставили. Это была провокация», - сказала женщина.

По ее словам, прийти к зданию суда является ее собственной инициативой и только с целью выразить поддержку любимому артисту и таких, как она, много не только в Москве, но и по всей стране.

«Мы нормальные поклонницы, которые ценят его талант, уважают его, как личность и человека. Надеемся, что он очень скоро вернется в творческое пространство и будет продолжать нас радовать своим талантом», - заключила она.

У здания суда Ефремова ожидали толпы журналистов и фанаты, которые проводили его на слушание криками «не виновен».

ДТП в центре столице, в результате которого внедорожник артиста лоб в лоб протаранил фургон курьера произошло 8 июня.