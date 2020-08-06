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В Бейрут направлена педиатрическая бригада доктора Рошаля

Светлана Головина
12:53 06.08.2020
В состав команды медиков вошли реаниматологи, травматологи, детские хирурги, а также нейрохирурги.
В Бейрут направлена педиатрическая бригада доктора Рошаля
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress

Педиатрическая бригада доктора Леонида Рошаля по оказанию специализированной хирургической помощи детям направится сегодня в Бейрут, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Уточняется, что в состав бригады под руководством директора московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирурга Валерия Митиша вошли реаниматологи, травматологи, детские хирурги, нейрохирурги.


«Мы оказываем именно специализированную помощь, то есть врачи работают до тех пор, пока полностью не закроют образовавшиеся раны или не заместят те дефекты мягких тканей и костей, которые возникли в результате бедствия», - цитирует пресс-служба департамента Митиша.

Отправка специалистов будет осуществлена при помощи авиации МЧС России.

Незадолго до этого российские спасатели в ливанской столице развернули мобильный госпиталь, который оснащен всем необходимым оборудованием, включая хирургическое, реанимационное, стоматологическое и способен принимать в сутки до 150 человек.

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