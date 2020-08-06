Ловкая антилопа обхитрила свирепых шакалов и стремительного орла: видео
Антилопе все же удалось остаться непойманной и продлить себе жизнь.
© Видео: Kruger Sightings, Youtube © Фото: Kruger Sightings, Youtube
Погоня орла и шакалов за карликовой антилопой (стенбоком) в одном из национальных парков в Южной Африке попала на видео.
Камера случайного свидетеля запечатлела момент, когда сидевший на дереве орел спикировал на довольно крупную для себя добычу и продолжил охоту на нее после этого. Однако, как вскоре оказалось, за антилопой охотился не только орел - в кадр попали два шакала. Кадры погони опубликованы на YouТube.
Поймать добычу ни хвостатым охотникам, ни крылатому не удалось. Ловкой антилопе удалось остаться непойманной и продлить себе жизнь.