«Аэрофлот» отменил рейсы в закрытые страны на август

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене рейсов в закрытые страны до 31 августа в связи с действующими ограничениями из-за коронавируса.

«Решение о корректировке программы международных рейсов принято с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения», - говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

В перечне оказались свыше 80 городов мира, среди которых: Амстердам, Баку, Берлин, Вена, Дюссельдорф, Лиссабон, Мадрид, Майами, Неаполь, Рим, Таллин и Цюрих.

В компании пояснили, что всем пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы после 1 мая , будут автоматически возвращены средства в соответствии с формой оплаты. Однако тем, кто приобрел их после указанной даты получат специальные ваучеры, которые впоследствии можно будет использовать при оплате нового билета.