Четыре полка РВСН получат комплексы «Ярс» и «Авангард» в 2020 году

Четыре ракетных полка РВСН в 2020 году будут оснащены комплексами «Ярс» и «Авангард». Об этом говорится в материалах Министерства обороны РФ к инспекции главы военного ведомства Серея Шойгу Тейковского соединения РВСН.

«Поставка пусковых установок и обеспечивающих их систем позволит в этом году провести оснащение ракетными комплексами «Ярс»и «Авангард» 4-х ракетных полков», - говорится в сообщении.

В ходе подведения итогов рабочей поездки Шойгу отметил, что «перевооружение РВСН на современные комплексы стратегического назначения идет с опережением графика».