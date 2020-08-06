Груды металла и «скелеты» зданий: кадры того, что осталось от Бейрута

«Звезда» публикует эксклюзивное видео, снятое на улицах столицы Ливана города Бейрута, пострадавшего от мощного взрыва.

Город находится в плачевном состоянии: вместо многих зданий остались одни остовы и «скелеты», автомобили прекратились в груды искореженного металла. Местные жители и службы заняты разбором завалов. Специалисты МЧС РФ помогают пострадавшим.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Жертвами в результате взрыва, по последним данным, оказались 137 человек, около пяти тысяч получили травмы различной степени тяжести.

Специалисты МЧС РФ развернули мобильный госпиталь в Бейруте для оказания помощи пострадавшим. Он оснащен всем необходимым оборудованием, включая хирургическое, реанимационное, стоматологическое.