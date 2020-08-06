Свидетель заявила, что не видела Ефремова за рулем автомобиля после ДТП

Врач Анна Ордян, выступающая свидетелем по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила, что не видела Ефремова за рулем автомобиля.

«Я не видела, водительское это место или нет. За рулем его не видела», - отметила Ордян.

По ее словам, после аварии водитель Сергей Захаров некоторое время находился в сознании.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.