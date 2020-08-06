«От удара пикап перевернулся на крышу»: свидетель о ДТП с Ефремовым
По словам свидетеля, машину поставили на колеса очевидцы аварии для того, чтобы вытащить из нее водителя.
© Фото: Артем Пучков, РИА Новости
Машина Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, от сильного удара при столкновении перевернулась.
«Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу», - рассказала свидетель Полина Герасименко в зале суда по делу о ДТП.
По ее словам, машину поставили на колеса очевидцы аварии для того, чтобы вытащить из нее водителя.
Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.