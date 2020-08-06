Автомобиль адвоката Ефремова может находиться в залоге
По информации СМИ, сумма неоплаченных налогов Пашаева превышает несколько сотен тысяч рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
Роскошный Maybach адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева может находиться в залоге. Корреспондент «Звезды» у здания Пресненского суда попыталась лично узнать у правозащитника, правда это или нет.
«Я хозяин. Нет у меня такой информации», - заявил Пашаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что элитная иномарка адвоката находится в залоге по неуплате налогов, которых за это время скопилось на несколько сотен тысяч рублей.
Сегодня, 6 августа, в суде проходит второе слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова.