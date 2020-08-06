«Не виновен»: Ефремова доставили в суд под крики фанатов

Михаила Ефремова привезли на второе слушание по делу о страшном ДТП в Пресненский суд Москвы. У здания актера ожидали толпы журналистов и фанаты, которые пытались его поддержать.

«Не виновен, не виновен», - кричит Ефремову одна из присутствующих.

В это же время представители СМИ пытались выяснить у артиста, вернулась ли к нему память и вспомнил ли он момент выхода из машины, ведь на первом слушании он заявил, что ничего не помнит.

Страшная авария в центре столице, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров, произошла 8 июня. Автомобиль актера лоб в лоб влетел в фургон потерпевшего, в результате чего он скончался от полученных травм в больнице.