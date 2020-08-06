Адвокат Ефремова заявил, что не писал ему текст видеообращения с извинениями
В июле текущего года Эльман Пашаев заявил, что был инициатором видеообращения актера
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: GrazhdaninPoet, Youtube
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев не писал актеру Михаилу Ефремову текст видеообращения с извинениями семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом он заявил журналистам возле Пресненского суда.
«Ефремов - сам грамотный человек и умеет писать», - сказал адвокат.
В среду Пашаев заявил, что он является автором текста обращения Ефремова, с которым актер выступил после ДТП, попросив прощения.
Он пояснил, что предыдущие его слова были выдернуты из контекста.
В июле текущего года Эльман Пашаев заявил, что был инициатором видеообращения актера. По его словам, он поговорил со своим подзащитным по поводу обращения и сам снял его на видео.
Пятого августа Ефремов заявил, что ничего не помнит о ДТП, а потому не может признать свою вину.