Адвокат Ефремова заявил, что не писал ему текст видеообращения с извинениями

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев не писал актеру Михаилу Ефремову текст видеообращения с извинениями семье погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом он заявил журналистам возле Пресненского суда.

«Ефремов - сам грамотный человек и умеет писать», - сказал адвокат.

В среду Пашаев заявил, что он является автором текста обращения Ефремова, с которым актер выступил после ДТП, попросив прощения.

Он пояснил, что предыдущие его слова были выдернуты из контекста.

В июле текущего года Эльман Пашаев заявил, что был инициатором видеообращения актера. По его словам, он поговорил со своим подзащитным по поводу обращения и сам снял его на видео.

Пятого августа Ефремов заявил, что ничего не помнит о ДТП, а потому не может признать свою вину.