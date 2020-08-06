Испытания американской ракеты с гиперзвуковым блоком попали на видео

США в марте 2020 года на Гавайях провели испытания ракеты с гиперзвуковым блоком. Видео испытаний выложили в Сеть.

На кадрах видно, как ракета готовится к старту на пусковом столе, после чего успешно взмывает в небо.

Как пишет американский аналитический центр CSIS, опубликовавший видео, речь идет об испытаниях блока проекта Common-Hypersonic Glide Body. О его подробных характеристиках официальной информации пока нет.