В России за сутки подтверждены 5 267 случаев инфицирования COVID-19
Справился с коронавирусом за минувшие сутки 7 331 россиянин. Всего выздоровели 676 357 человек.
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
За сутки в России подтвердились 5 267 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 871 894. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справился с коронавирусом за минувшие сутки 7 331 россиянин. Всего выздоровели 676 357 человек.
На 6 августа в стране проведено 29,7 миллиона тестов на коронавирус.