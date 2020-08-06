«Находиться здесь небезопасно»: корреспондент «Звезды» показал разрушенный взрывом Бейрут

Корреспондент телеканала «Звезда» Валентин Гвоздев показал разрушенную накануне взрывом столицу Ливана, город Бейрут. На кадрах видны разрушенные черные от золы здания и улицы, полные обломков.

«Находиться здесь не вполне безопасно: остатки мусора, битых стекол и разрушенной мебели выбрасывают прямо из окон без каких-либо предупреждений. На улицах очень много битого стекла, можно сказать, что идешь по песку», - сообщил корреспондент.

Гвоздев также показал аэромобильный госпиталь МЧС России, расположившийся на территории футбольного стадиона. Корреспондент подчеркнул, что прибывшие в Бейрут российские специалисты провели первую ночь без сна и досыпают прямо на улице на носилках. Но, тем не менее, они готовы продолжать оказание всей необходимой помощи.

Напомним, мощный взрыв прогремел в столице Ливана 4 августа. В результате произошедшего город оказался сильно разрушен и более ста человек погибли - по последним данным, их точное число равняется 113, и еще несколько тысяч пострадали.