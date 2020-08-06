Второе уголовное дело возбудили против главы ПФР по Сахалину

Против главы отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР) по Сахалину Дениса Мазура возбудили новое уголовное дело.

Ранее он был задержан по обвинению в получении взятки, в его отношении возбудили уголовное дело, проводится расследование.

Появилась информация о новом уголовном деле против Мазура. По версии следствия, в 2017 году он договорился с предпринимателем о приобретении бизнесменом объекта недвижимости в городе Холмске для размещения сотрудников и обслуживания клиентов управления ПФР по Холмскому району на основании договоров аренды на сумму около 20 миллионов рублей до 31 декабря 2021 года.

После этого глава отделения ПФР по Сахалину обеспечил заключение договоров аренды объекта на 102 миллиона рублей, что на 74 миллиона рублей превышает его покупную стоимость и на 29 миллионов рублей выше стоимости помещений с учетом ремонта.

Своими действиями Мазур причинил ПФР ущерб на сумму не менее 29 миллионов рублей и создал обязательство перед предпринимателем на выплату более 50 миллионов рублей за аренду. Следователи продолжают работу по данному делу, говорится на сайте СУ СКР по Сахалинской области.