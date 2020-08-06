Ученые нашли слабое место коронавируса

В рамках исследования препаратов для борьбы с коронавирусом специалисты из университета штата Канзас в Соединенных Штатах выяснили, что в них содержатся компоненты, способные блокировать инфекцию.

Уточняется, что основным ферментом при развитии SARS-CoV-2 является протеаза 3CLpro, подобная 3С находится и в препарате. Исследователям удалось применить обнаруженные ингибиторы протеаз на лабораторных мышах, которые были инфицированы коронавирусом MERS.

В итоге «нацеленное на слабое место инфекционного заболевания терапевтическое средство остановило репликацию вируса», пишет Science Daily.

Ученые полагают, что данный набор лекарственных средств способен блокировать различные типы коронавирусов не только у животных, но и людей, что в дальнейшем и предстоит им доказать.