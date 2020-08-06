Названы самые популярные направления внутреннего туризма россиян в августе

Эксперты назвали самые популярные внутренние направления для отдыха россиян в августе. Ими стали Сочи, Анапа и Ялта.

Среди лидеров рейтинга помимо указанных выше направлений также оказались Геленджик и Алушта. На шестом месте расположился Санкт-Петербург, на седьмом - Севастополь, за ними - Евпатория, Судак и Феодосия.

Замыкают рейтинг Москва, Ейск, Кисловодск, Белокуриха и Алупка. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о нюансах туризма в Турции в реалиях коронавирусной пандемии. Отмечается, что в случае, если турист почувствует себя плохо, то его отправят в клинику, так как лечение входит в страховку. Все прибывающие пассажиры заполняют данные о себе, и если выяснят, что турист летел с тем, у кого нашли коронавирус, придется отправиться на обсервацию.