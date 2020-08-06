Эрмитаж возобновит экскурсии для небольших групп

В Эрмитаже с 7 августа возобновятся экскурсии для небольших групп туристов (не более пяти человек). Продажа билетов будет осуществляться онлайн.

Экскурсии будут проводиться со вторника по воскресенье с 12 до 19 часов. Продолжительность сеанса составит два часа. В музее рекомендовали прибывать к месту встречи группы за 15 минут до начала экскурсии. Об этом говорится на сайте Эрмитажа.

Ранее правительство РФ выделило 3,8 миллиарда рублей на поддержку Минкульта, Эрмитажа и Большого театра. Субсидии решено предоставить учреждениям, которые были вынуждены приостановить работу из-за коронавируса.