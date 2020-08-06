«Как в боевике»: оператор, снимавший невесту в момент взрыва в Бейруте, рассказал о случившемся

Оператор Махмуд Накиб, чье свадебное видео в момент взрыва в Бейруте стало вирусным в соцсетях, рассказал «Звезде» подробности случившегося.

По его словам, съемки проходили в населенном пункте, который находится неподалеку от места взрыва. Сначала Накиб услышал первый взрыв, но продолжил снимать видео. Затем прогремел еще один взрыв.

«Никто этого не ожидал и никто не понял, что случилось. Момент был ужасный, все кричали. Это происходило как в фильме-боевике. Когда взрыв случился, ничего не было слышно, кроме звона в ушах», - рассказал оператор «Звезде».

Затем отовсюду начали доноситься крики - женские, мужские, детские.

«Люди падали, все вокруг падало, кругом было стекло. Волна от взрыва была огромной и направила меня в левую сторону, как будто кто-то огромный меня толкал. Мы ничего не поняли. Я забежал в ресторан и увидел там жениха, невесту и фотографа. Никто из них не пострадал. Я стал проверять, не ранен ли я. Позвонил моей жене и сказал ей никуда не выходить», - вспомнил Накиб.

По словам оператора, из них четверых никто не пострадал.

Снятые Махмудом Накибом свадебные кадры облетели весь мир. На них счастливая невеста позирует в белоснежном наряде, а затем звучит громкий взрыв. Оператор филигранно поворачивает камеру в другую сторону и снимает происходящее вокруг.