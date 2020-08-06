США предложили награду до $10 миллионов за сведения о лицах, вмешивающихся в их выборы

За информацию о любых лицах, действия которых, по мнению американских властей, можно расценить как вмешательство в процесс выборов в Соединенных Штатах, Вашингтон в настоящее время готов выплатить до 10 миллионов долларов в качестве вознаграждения.

Об этом сообщил прессе во время прошедшего 5 августа брифинга государственный секретарь США Майкл Помпео.

В соответствии с программой Госдепартамента Rewards for Justice, приветствуются сведения о личности и местонахождении таких лиц, совершавших, по оценке США, незаконные действия «по указанию или под контролем иностранного правительства».

В рамках той же программы, введенной в Соединенных Штатах еще в 1984 году, также предполагается вознаграждение за данные, способствующие розыску террористов или предотвращению террористических актов.