США предложили награду до $10 миллионов за сведения о лицах, вмешивающихся в их выборы
За информацию о любых лицах, действия которых, по мнению американских властей, можно расценить как вмешательство в процесс выборов в Соединенных Штатах, Вашингтон в настоящее время готов выплатить до 10 миллионов долларов в качестве вознаграждения.
Об этом сообщил прессе во время прошедшего 5 августа брифинга государственный секретарь США Майкл Помпео.
В соответствии с программой Госдепартамента Rewards for Justice, приветствуются сведения о личности и местонахождении таких лиц, совершавших, по оценке США, незаконные действия «по указанию или под контролем иностранного правительства».
В рамках той же программы, введенной в Соединенных Штатах еще в 1984 году, также предполагается вознаграждение за данные, способствующие розыску террористов или предотвращению террористических актов.