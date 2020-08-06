Эксперт рассказал о самых грязных местах в салоне самолета

Карман стоящего спереди кресла и располагающийся на его спинке откидной столик являются наиболее грязными местами во всем салоне самолета. Об это рассказал специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В таком кармане можно обнаружить неубранный мусор, оставленный предыдущими пассажирами. Поверхность столика же представляет собой пространство проживания и размножения множества микробов, часть которых вызывают респираторные, кишечные и иные инфекции.

Эксперт порекомендовал производить дезинфекцию столика и ручек кресла специальными салфетками. Кроме того, по словам Лебедева, переданным ТАСС, прибегать к помощи таких салфеток следует, открывая и закрывая дверь в туалет самолета, который также является благоприятной средой для микроорганизмов.