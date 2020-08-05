Взрыв в Бейруте попал на кадры свадебной съемки: видео

Взрыв в Бейруте попал на кадры свадебного видеоролика. Оператор снимал невесту в тот момент, когда произошел инцидент, и продолжил снимать еще несколько секунд после этого.

В ролике показана девушка в белом платье. Как только камера начинает отдаляться от нее, чтобы показать наряд, происходит взрыв и людей отбрасывает в стороны. Оператор сразу подбегает к ближайшему зданию, а затем возвращается у спасающимся гостям свадьбы. О пострадавших среди них неизвестно. Ролик опубликован в Twitter.

Напомним, 4 августа, в порту ливанской столицы прогремел мощный взрыв, в результате которого не менее 4 тысяч человек пострадали и 100, по последним данным, погибли. В домах города выбиты стекла, сорваны двери, осыпались потолки. Также серьезно пострадало здание российского посольства, одна из его сотрудниц пострадала.