«Безнадежная ситуация»: Волочкова продает купель ради оплаты штрафов

Российская балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою ледяную купель, чтобы оплатить штрафы, полученные во время посещения Серафимо-Дивеевского монастыря.

«Только продажа моей именной ледяной купели спасет эту безнадежную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов», - заявила Волочкова на своей странице в Instagram.

Балерина пояснила, что один «добрый человек» подарил ей накануне новую именную купель, после чего ей пришла мысль выставить предыдущую на аукцион.

Инцидент, в результате которого на Волочкову подали в суд, произошел в конце июня. Из-за пандемии коронавируса в село Дивеево был введен режим карантина, однако балерина все равно решила посетить монастырь.



В результате на нее были составлены административные протоколы за «невыполнение правил поведения при ЧС или ее угрозе», а также «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

По решению Тверского суда Москвы, Волочкой были дважды выписаны на 20 и 40 тысяч рублей.