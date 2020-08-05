Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 100 человек. Ранее сообщалось о 78 погибших.

Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута неподалеку от базы ВМС Ливана и нанес многочисленные сильные повреждения городским постройкам и жителям. По последним данным телеканала Sky News Arabia, число пострадавших превышает 4 тысячи человек.

Сразу после инцидента была объявлена мобилизация медиков. На данный момент все больницы работают в экстренном режиме, однако они уже переполнены и пострадавших направляют в близлежащие медучреждения.