Онколог рассказал, что в 30 раз повышает риск развития рака у здорового человека

Одним из основных доказанных факторов развития онкологического заболевания является образ жизни человека, из-за чего зачастую рак внезапно появляется в «генетически здоровой семье», заявил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

«Смотришь, вроде генетически здоровая семья, однако внезапно появляется рак легкого или рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки», - рассказал врач на своей странице в Сети.

Каприн пояснил, что с возрастом при наличии вредных привычек у человека происходят мутации. К примеру, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака, а при употреблении алкоголя риски возрастают еще в несколько раз.

Специалист добавил, что генетикой можно объяснить только около 15% случаев развития онкологии.

Избежать развития рака вполне возможно, отказавшись от вредных привычек. В частности, если человек бросит курить, то через десять лет легкие смогут «прийти в себя», уточнил Каприн.

Однако онколог напомнил, что рак может проявиться и с возрастными мутациями.

«После 65 каждые пять лет на 10% увеличивается количество клеточных мутаций. Их уже не способен сдерживать иммунитет. В результате может начаться злокачественный процесс в организме», - пояснил специалист.

Чтобы избежать внезапных и жестких последствий очень важно раннее выявление недуга, которое даже в возрасте сможет обеспечить пациенту 5-10 дополнительных лет жизни.