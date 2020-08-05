Ливанская катастрофа: что известно о взрыве в порту Бейрута

Во вторник, 4 августа, в порту ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв, в результате которого жертвами оказались по меньшей мере 78 человек, еще четыре тысячи получили травмы различной степени тяжести.

Взрывная волна, словно ядерный гриб, поднялась высоко над городом и за счет огромной силы в нескольких километрах от эпицентра обрушила фасады жилых и офисных зданий - выбиты стекла, сорваны двери и осыпались потолки. В частности серьезно пострадало здание российского посольства, одна из его сотрудниц пострадала.

Сразу после инцидента в Бейруте была объявлена мобилизация медиков. На данный момент все больницы работают в экстренном режиме, однако они уже переполнены и пострадавших направляют в близлежащие медучреждения.

По словам главы ливанского минздрава Хамада Хасана, большое количество людей еще числятся пропавшими без вести, но их поиски затруднены в связи с перебоями электричества.

По предварительным данным, в качестве возможной причины произошедшего власти рассматривают взрыв аммиачной селитры, однако ранее сообщалось, что взрыв прогремел на складе пиротехники.

В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «атакой».

На данный момент Бейрут объявлен районом бедствия, в городе введен режим ЧП на две недели. Среда, 5 августа, объявлено в Ливане днем общенационального траура.

В связи с произошедшей трагедией Владимир Путин выразил соболезнования своему коллегеМишелю Ауну.