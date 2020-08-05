Число жертв при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек
По последним данным, около четырех тысяч человек пострадали, большое количество людей считаются пропавшими без вести.
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Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в порту Бейрута число погибших увеличилось до 78 человек.
По его словам, около четырех тысяч человек получили травмы различной степени тяжести, большое количество людей считаются пропавшими без вести.
«Поиски людей в ночное время затруднены из-за перебоя в электроснабжении», - отметил министр в эфире телеканала Al Jazeera.
Ранее сообщалось, что столицу Ливана объявили районом стихийного бедствия.
Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. По жертвам взрыва объявлен трехдневный траур.