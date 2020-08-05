Число жертв при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в результате взрыва в порту Бейрута число погибших увеличилось до 78 человек.



По его словам, около четырех тысяч человек получили травмы различной степени тяжести, большое количество людей считаются пропавшими без вести.

«Поиски людей в ночное время затруднены из-за перебоя в электроснабжении», - отметил министр в эфире телеканала Al Jazeera.

Ранее сообщалось, что столицу Ливана объявили районом стихийного бедствия.

Взрыв в порту Бейрута произошел во вторник, 4 августа. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы. По предварительным данным, причиной взрыва могло стать ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. По жертвам взрыва объявлен трехдневный траур.