В России предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для ряда семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с предложением увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Соответствующее обращение было направлено на рассмотрение правительству страны.

По ее словам, минимальная компенсация должна составлять в размере 50% от стоимости услуг, а для семей, у которых десять и более детей - до 70%.

На данный момент минимальная скидка, которую должен предоставить регион для многодетных семей, составляет 30%, для семей, где десять и более детей - 50%.

Помимо этого, Волынец обратилась с предложением не брать плату за ЖКХ, где родители лишились работы из-за пандемии, независимо от того, сколько у них детей.

Общественник считает, что данное нововведение станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми, особенно на фоне пандемии, цитирует Волынец RT.