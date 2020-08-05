В России создали уникальные искусственные кровеносные сосуды

Исследователи Томского политехнического университета разработали уникальную технологию создания искусственных сосудов (графтов), с помощью которой лечение острых тромбозов станет намного проще и доступнее.

По словам ученых, одно из главных достоинств разработки заключается в том, что внешний слой графтов хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме. В то же время внутренний слой наоборот не смачивается, из-за чего происходит оптимальный ток крови.

В ходе работы специалисты ТПУ впервые использовали метод обработки поликапролактона в плазме магнетронного разряда для создания искусственных сосудов, который позволяет обеспечить качественную приживаемость материала с тканями пациента и высокую герметичность. На данный момент для достижения подобного эффекта применяются слишком дорогостоящие препараты и обработка.

«Уникальность новой отечественной технологии, в том, что она намного проще и на 90% дешевле существующих методов производства искусственных сосудов», - пояснил руководитель лаборатории «Плазменные гибридные системы» ТПУ Сергей Твердохлебов.

Отмечается, что следующим этапом ученых станет тестирование медико-биологических свойств разработки на живых тканях совместно со специалистами Томского НИИ кардиологии, пишет РИА Новости.