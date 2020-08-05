Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило уменьшить финансирование на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей в 2021-2023 годах. Об этом говорится в документе ведомства «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам России и непрограммным направлениям деятельности».

Предполагается, что расходы на Госдуму в 2021 году будут сокращены на 2,9% - 378 миллионов, в 2022 году - на 4,5% (577 миллионов), в 2023 году - на 2% (256 миллионов), в целом, до 12,4 миллиарда рублей.

По такому же принципу рассматривается уменьшение затрат на Совет Федерации, которое в итоге составит около семи млрд рублей.

Помимо этого, Минфин предполагает возможное сокращение расходов на Счетную палату на 517,9 млн рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.