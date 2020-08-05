Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
Ограничения в адрес граждан Украины дипломат посчитал дискриминационнными.
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Консул Украины в Черногории Михаил Шматов заявил о своем возмущении относительно решения об открытии границ балканского государства для российских туристов.
На своей странице в Facebook дипломат указал, что РФ сразу же была помещена в «зеленую зону», в то время как Украина, обеспечивающая основной поток отдыхающих Черногории, вынуждена следовать ограничениям.
Условия, выдвигаемые для Украины, Шматов назвал не иначе, как «дискриминационными», и выразил надежду, что в скором времени они будут отменены.
Правительство Черногории объявило о включении России в свой список стран, граждане которых могут прибывать на ее территорию без дополнительных ограничений, накануне – 4 августа.