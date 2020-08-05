Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов заявил о своем возмущении относительно решения об открытии границ балканского государства для российских туристов.

На своей странице в Facebook дипломат указал, что РФ сразу же была помещена в «зеленую зону», в то время как Украина, обеспечивающая основной поток отдыхающих Черногории, вынуждена следовать ограничениям.

Условия, выдвигаемые для Украины, Шматов назвал не иначе, как «дискриминационными», и выразил надежду, что в скором времени они будут отменены.

Правительство Черногории объявило о включении России в свой список стран, граждане которых могут прибывать на ее территорию без дополнительных ограничений, накануне – 4 августа.