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Благоприятная среда для микробов: чем опасен песок на пляжах

Анна Берестовая
05:43 05.08.2020
Лежать в песке и строить из него фигуры может быть хоть и приятно, но опасно для здоровья.
Благоприятная среда для микробов: чем опасен песок на пляжах
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Микробы и бактерии способны активно размножаться в песке на побережьях озер и рек, так как эти территории без необходимой санитарной обработки являются для них крайне благоприятной средой. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам эксперта, в таких местах никогда не производится дезинфекция песка, из-за чего на глубине 5-6 сантиметров происходит активно размножение микроорганизмов, которое усиливается во влажном песке.

Специалист посоветовал ничего не строить из этого песка и не лежать в нем, так как подобным образом болезнетворные организмы смогут попасть в тело сквозь крошечные ранки и трещины.

«Эти возбудители могут стать причиной микоза или кандидоза», - цитирует его ТАСС.

Часто в подобных местах можно подцепить грибковую инфекцию. Кроме того, в процессе купания, человек может заразиться цекариозом, появляющимся из-за паразитических личинок в воде. Проникая в кожу человека, они остаются там и выделяют в ходе своего функционирования секрет, вызывающий покраснение и зуд у зараженного.

Избежать подобных неприятных ситуаций можно внимательно подбирая себе место для купания и соблюдая меры предосторожности.

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