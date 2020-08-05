Поврежденный боевиками Маронитский католический собор восстановили в сирийском Алеппо

Маронитский католический собор святого Илии, который был серьезно поврежден боевиками во время войны, восстановили в сирийском городе Алеппо.

«Восстанавливать храм помогали все прихожане. Здесь, в центре Алеппо, теперь много людей. А когда храм обстреливали боевики, все покинули эти кварталы. Сейчас все вернулись и мы видим, что возрождается и наш храм, и жизнь в городе», - рассказал настоятель собора Ильяс Татрис.

Во время войны в соборе была уничтожена крыша, а стены повреждены осколками. И сегодня в храме можно встретить следы боевых действий. Но они являются лишь напоминанием о преступлениях террористов, захвативших город - таким же как и небольшая фотовыставка перед входом в собор.

Для жителей города этот храм является важным местом, поэтому многие посчитали своим долгом восстановить его.

«Здесь мы венчались, крестили своих детей. Когда смогли вернуться в свои дома, первым делом пришли сюда. Помогали всем - мебель, которая осталась у нас, теперь здесь. Принесли стулья, кресла, это важно и наши дети видят это, что жизнь продолжается», - рассказала прихожанка Мира Аман.

Боевики били по католической церкви прицельно- видимо, хотели уничтожить наверняка. Но стены, которым несколько сотен лет, - выдержали. Храм начали восстанавливать сразу, когда сюда вернулись первые беженцы.

Вслед за собором в районе уже начинают восстанавливать жилые дома, а жители возвращаются в свои квартиры. Говорят, что теперь, когда над городом снова слышен колокольный звон, они, наконец, чувствуют себя в безопасности.