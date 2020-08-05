В Приморье вновь заработали все магазины, закрытые во время карантина
На территории Приморского края снова открыли двери для посетителей все магазины, ранее закрытые в связи с введением противоэпидемических ограничений.
Работу официально разрешили возобновить торговым точкам любой площади. Ранее, начиная с 15 июля, действовали лишь непродовольственные магазины величиной до 800 квадратных метров, имеющие вход в помещение с улицы.
Решение о новом послаблении было объявлено главой региона Олегом Кожемяко на прошедшем заседании приморского оперштаба. Об этом рассказали в правительстве края.
Перед открытием магазины обязаны сообщить о своих планах Министерству промышленности и торговли и пройти обязательную санитарную проверку. Кроме этого, в помещении должны будут находиться люди в ограниченном количестве - при расчете в четыре квадратных метра на человека.