«Боялась, что он утонет»: семилетняя девочка спасла друга, упавшего в бассейн отеля в Крыму

На одном из крымских курортов, в поселке Уютное вблизи Судака, девочка, приехавшая отдыхать с родителями из Тулы, спасла пятилетнего мальчика из Ханты-Мансийского АО, также прибывшего с семьей на отдых. Самой маленькой спасительнице всего семь лет.

Инцидент произошел на территории отеля. Катающийся на самокате ребенок случайно упал в уличный бассейн на глазах девочки. Ее реакция была незамедлительной – прыгнуть следом и помочь выбраться.

Даша и Арсений знакомы уже много лет. Девочка, занимающаяся плаванием в секции у себя дома, знала, что ее друг пока не умеет плавать.

«Я боялась, что он утонет и захлебнется», - рассказала юная героиня.

По словам отца Даши, о происшествии спасительница рассказывала родителям, опасаясь, что ее поругают за мокрую одежду. Естественно, поступок девочки вызвал лишь поощрение и гордость семьи.