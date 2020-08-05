Огромная рыба утащила на дно украинского рыбака
Тело рыбака нашли в реке спустя несколько часов.
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На Украине вблизи села Горбок Иршавского района мужчина утонул во время рыбалки. О трагедии сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.
По данным ведомства, это произошло днем третьего августа. Мужчине на крючок попала большая рыба. Рыбак потерял равновесие и рухнул в воду. Выбраться из глубокой реки он не смог.
Тело рыбака спасатели обнаружили через несколько часов.