Огромная рыба утащила на дно украинского рыбака

На Украине вблизи села Горбок Иршавского района мужчина утонул во время рыбалки. О трагедии сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области.

По данным ведомства, это произошло днем третьего августа. Мужчине на крючок попала большая рыба. Рыбак потерял равновесие и рухнул в воду. Выбраться из глубокой реки он не смог.

Тело рыбака спасатели обнаружили через несколько часов.