Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles

Пол Маккартни рассказал, почему распалась группа The Beatles. В интервью британскому GQ он признался, что долгое время переживал из-за обвинений поклонников в его адрес. Многие фанаты полагали, что именно Маккартни стал причиной распада группы. Однако, как уточнил музыкант, все участники The Beatles «бели семьей, а в семьях иногда ссорятся».

«Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие – это. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор», — предположил Маккартни.

Легендарная группа The Beatles была основана в 1960 году. А в 1970-м ее участники начали свои сольные карьеры.