У побережья Калифорнии найден затонувший корабль с погибшими морпехами

Затонувшее вблизи прибрежной зоны южной Калифорнии на прошлой неделе десантное судно было найдено сотрудниками корпуса морской пехоты Соединенных Штатов.

Внутри машины-амфибии HOS Dominator, с использованием специальных систем видеонаблюдения на удаленном управлении, были обнаружены останки людей, находившихся на корабле.

Такую информацию сообщил корпус морпехов США на официальном аккаунте в Twitter.

В настоящий момент деятельность по подъему затонувшего судна усиленно активизирована. Согласно данным CBS News, на его борту находились 15 морских пехотинцев и один офицер военно-морского флота.

Машина-амфибия, применяющаяся для доставки военнослужащих с суши на военный корабль, ушла под воду во время проводящихся 30 июля учений.