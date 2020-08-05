Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле в среду

Крупный астероид по величине сравнимый с футбольным полем, пролетит относительно близко от Земли вечером 5 августа. Космическое тело, названное 2009 PQ, приблизится к планете на 3,2 миллиона километров.

Соответствующие данные предоставили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов, входящем в NASA.

Наиболее близок астероид диаметром в 84-190 метров к Земле будет в 19.35 по московскому времени.

Открытое в 2009 году космическое тело в соответствии с научной классификацией относится к «аполлонам», так как его орбита находится на пересечении с земной.

Ранее эксперт Российской академии наук сообщил, что приближения астероидов к Земле совершенно не являются экстраординарными событиями и порой случаются «по несколько раз в день».