В Самаре ураган повредил десятки автомобилей

По Самаре прошелся ураган. Стихия повалила 31 дерево и повредила 24 легковые машины. Кроме того ветер опрокинул остановочный павильон, торговую палатку и рекламную конструкцию. Как сообщили в областном ГУ МЧС, никто из горожан не пострадал. Коммунальные службы Самары ликвидируют последствия сильного ветра. По поручению главы города, ситуацию на контроле держат департамент городского хозяйства и экологии совместно с районными администрациями. По данным синоптиков, причиной непогоды стал Каспийский циклон, который принес в регион дожди, грозы и шквалистый ветер.

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