Астероид размером с футбольное поле пронесся мимо Земли

Астероид 2009 PQ1, диаметр которого составляет от 84 до 190 метров, в среду пролетел в 4,1 млн км от Земли, следует из данных космических наблюдений NASA. По своей величине небесное тело сравнимо с футбольным полем.

По имеющейся информации, астероид пронесся вблизи Земли в районе 16:35 по всемирному времени UTC (19:35 мск) на расстоянии примерно в семь раз дальше, чем от нее находится Луна. По данным ученых, следующий пролет этого астероида рядом с Землей возможен лишь в 2137 году.

Астероид 2009 PQ1, как и следует из названия, был открыт в 2009 году. Он относится к так называемой группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны. Сейчас он не представляет никакой угрозы нашей планете.