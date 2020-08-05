Помпео заявил о прогрессе в российско-американских переговорах по контролю над вооружениями

В США выразили надежду на скорое продолжение встреч с представителями Российской Федерации, посвященных вопросу контроля над вооружениями. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

«У нас были две хорошие встречи», - сообщил он на брифинге для прессы 5 августа.

Помпео также указал, что в ходе переговоров американская и российская стороны «достигли прогресса».

Ранее помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности сообщил о возможном проведении в ближайшем будущем диалога с Россией в контексте проблемы борьбы с терроризмом.