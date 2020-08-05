Помпео заявил о прогрессе в российско-американских переговорах по контролю над вооружениями
Россия и США провели две, как выразился Помпео, «хорошие встречи», посвященные данному вопросу.
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В США выразили надежду на скорое продолжение встреч с представителями Российской Федерации, посвященных вопросу контроля над вооружениями. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.
«У нас были две хорошие встречи», - сообщил он на брифинге для прессы 5 августа.
Помпео также указал, что в ходе переговоров американская и российская стороны «достигли прогресса».
Ранее помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности сообщил о возможном проведении в ближайшем будущем диалога с Россией в контексте проблемы борьбы с терроризмом.