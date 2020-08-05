Собянин: ограничительные меры из-за пандемии могут действовать в Москве еще несколько месяцев

Введенные из-за коронавирусной инфекции ограничительные меры могут действовать в Москве еще несколько месяцев. Об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Он призвал не забывать о защитных мерах и придерживаться их.

«Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть, и месяцы», - предположил Собянин в эфире «России-1».

С пятого марта в Москве введены меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции. С 29 марта по 9 июня в столице действовали режим самоизоляции и пропускная система. Сейчас они уже отменены. В городе заработали все магазины и торговые центры, а также кафе, рестораны, кинотеатры, театры, музеи и концертные залы, однако жителям все еще необходимо носить в общественных местах маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.