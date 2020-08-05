Иномарка сбила людей на пешеходном переходе в Москве: женщина умерла на месте

Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы в районе Марьино, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Трагедия произошла в Батайском проезде в районе дома 31. В результате ДТП одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм, вторая женщина госпитализирована.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Некоторые СМИ утверждают, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, однако данную информацию «Звезде» не прокомментировали.