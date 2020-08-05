Иномарка сбила людей на пешеходном переходе в Москве: женщина умерла на месте
Вторую пострадавшую женщину госпитализировали с травмами.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы в районе Марьино, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Трагедия произошла в Батайском проезде в районе дома 31. В результате ДТП одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм, вторая женщина госпитализирована.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Некоторые СМИ утверждают, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, однако данную информацию «Звезде» не прокомментировали.