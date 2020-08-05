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Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо

Ирина Егорова
22:42 05.08.2020
Российская военная полиция и авиация ВКС РФ провели патрулирования на территории Сирии.
Террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Боевики из рядов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* за минувшие сутки обстреляли населенные пункт в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

«Зафиксировано девять обстрелов населенных пунктов Джабла, Маарет-Хорма, Кафер-Небель, Дадих, Мелладжа в провинции Идлиб, Хербет-Джезрая, Урум-Эль-Кубра (дважды), Арбих в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"», - заявил он.

Помимо этого, силами армейской авиации было проведено патрулирование по маршруту от аэродрома Камышлы до Элеватора Алия и в обратном направлении.  

Российская военная полиция провела патрулирование в провинциях Дэйр-Эз-Зор и Алеппо.

«Джебхат ан-Нусра»* - террористическая организация, запрещенная в РФ.  

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