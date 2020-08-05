Опубликованы кадры прилета самолета МЧС РФ в Ливан

Первые два самолета из пяти, на которых в Ливан доставляют российских врачей, психологов и спасателей, прибыли в Бейрут.

Первый самолет доставил в Бейрут оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту. Он приземлился в 20:24 по московскому времени. Второй самолет прибыл к месту назначения в 22:05.

Все специалисты укомплектованы специальными костюмами и средствами защиты, с учетом эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Четвертого августа в портовой зоне ливанской столицы прогремела серия взрывов. Ударной волной разрушено множество зданий, выбиты стекла и двери. По информации ливанских властей, причиной взрывов стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами еще шесть лет назад.