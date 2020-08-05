«Владелец кинул за миллион долларов»: капитан Rhosus с взорвавшимся грузом в Бейруте назвал причину ареста судна

Капитан судна Rhosus, на борту которого взорвался груз в Бейруте, Борис Прокошев рассказал, что владелец «кинул» его после того, как получил миллион долларов за перевозку груза.

«Он получил миллион долларов за перевозку груза из Батуми до Мазамбика. По расходам он выплатил зарплату экипажу за четыре месяца, плюс снабжение и топливо - это не больше 200 тысяч долларов. Само судно, в качестве металлома, не стоит больше 350 тысяч долларов. Он прикинул, что 800 тысяч долларов и 350 у него уже в кармане», - предположил он.

Также капитан судна добавил, что часть экипажа власти Бейрута выпустили, но оставили четырех человек: его самого, старшего механика, третьего механика и боцмана.

«Там 11 месяцев провели. Основная команда месяца полтора там была», - уточнил он.

По его словам, оставшиеся на судне члены команды пребывали в плохих условиях: не было кондиционера, ночевать приходилось в тесных каютах, вещи стирали руками.

«Часть топлива продали, наняли ливанского адвоката, он подал в суд, за то, что они незаконно нас удерживали. Суд длился в течение трех месяцев. Мы его выиграли. Уходя, я закрыл все помещения на замки, ключи отдал диверсионной службе порта, которая нас выпускала домой», - отметил он в комментарии «Звезде».

Также капитан корабля добавил, что груз, после их ухода, так и остался в трюме, как и был погружен.

Взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывной волной город был превращен в руины. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры. Согласно последним данным, погибли более 100 человек, свыше четырех тысяч пострадали. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.