«Пятый раз сбивают эту остановку»: жительница Люберец рассказала о ДТП

В автобусную остановку в подмосковных Люберцах сбивают уже не первый раз. По словам местной жительницы Натальи Любиной, подобные инциденты происходят регулярно.

«Пятый раз эту остановку сбивают. В том году сбили мужчину и женщину, в тяжелом состоянии они были. Сегодня отбежала бабушка, слава богу, и мужчина. Никто не пострадал», - заявила женщина.

Она добавила, что людей здесь всегда много, в том числе детей. Также местные жители писали обращение, но получали ответ, что остановку почему-то перенести нельзя.

Авария произошла на Комсомольском проспекте вечером 5 августа. Автомобиль сначала протаранил остановку, а затем влетел в забор. одителя задержали.