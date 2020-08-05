Предсказавший взрыв в Бейруте в 2014 году назвал причину трагедии

Эксперт в сфере морских грузоперевозок Михаил Войтенко, чья статья, написанная в 2014 году, обрела популярность после взрыва в Бейруте, назвал причину трагедии.

«Я говорил, что будет такая опасность, такая возможность. Это происходит из-за характера угрозы: нитрат аммония - удобрение взрывоопасное, оно используется для изготовления взрывчаток. Если с ним обращаться халатно, как в Бейруте то оно может привести к взрыву», - пояснил он.

По словам эксперта, история, произошедшая в столице Ливана достаточно «стандартная» - судовладелец рискнул и взял для перевозки груз в Африку, судно сломалось, его привезли в Бейрут. Экипаж был давно эвакуировал, а судно бросили, подчеркнул эксперт.

«Судно бросили власти Бейрута, они не смогли продать и хранить как следует тоже не смогли», - подчеркнул он.

Небрежность и халатность властей порта Бейрут стали причиной трагедии.

Михаил Войтенко еще в 2014 году заявил, что нитрат аммония, который сухогруз Rhosus транспортирует через Ливан - «плавучая бомба». Тогда судну пришлось из-за неисправности двигателя остаться в порту Берута, а его владелец, Игорь Гречушкин, перестал выходить на связь, поэтому огромный запас нитрата аммония провел шесть лет в Бейруте.

Об этом ранее рассказал и капитан корабля Rhosus, на борту которого взорвался груз в Бейруте. Он добавил, что судно простояло в порту около 11 месяцев и было оштрафовано, так как груз, который судно должно было перевозить был неподходящим.

По предварительным данным, причиной мощного взрыва в порту Бейрута является взрыв селитры. Версию о ракетном ударе со стороны Израиля власти Ливана опровергли.